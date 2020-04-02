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lesjasap
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Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США

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В России рассказали, какой груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.

Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США. Информацией с журналистами "ТАССа" поделился первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По данным специалиста, в большом объеме Москва поставила Вашингтону средства индивидуальной защиты. 

По словам Полянского, самолет Ан-124 "Руслан" доставил в США медицинские предметы, которых не хватает американским врачам. Он заметил, что особенно острая нехватка медицинских средств индивидуальной защиты наблюдается в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету

прокомментировал чиновник

Напомним, что Россия и США договорились о поставке медицинской гуманитарной помощи в ходе телефонного разговора президентов. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос 30 марта. Уже 1 апреля груз прибыл в Нью-Йорк.На данный момент США обогнали по количеству зараженных Китай, в котором и началась первая вспышка коронавирусной инфекции. По стране зарегистрировано более 206 тысяч заболевших. Из них 4633 пациента скончались.

 В Минобороны России показали улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет.

Фото: Минобороны

Видео: Youtube/ Educational Statistics

Теги: гуманитарная помощь, коронавирус, медицинские маски, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 14:47

А то что в регонах у самих нет ни масок ни респираторов... ничего, свои обойдутся...

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Аноним
Сегодня 8:47

А в замен обратным бортом санкции

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