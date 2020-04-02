Майк Помпео призвал страны к "прозрачности" по статистике коронавируса.

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу. Об этом сообщили журналисты из Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Эксперты уверены, что власти КНР замалчивают настоящую статистику эпидемии инфекционного заболевания. Американцы добавили, что Пекин не раскрывает данных не только об общем числе зараженных, но и количестве погибших.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Китай и другие государства быть прозрачными в вопросах, которые касаются вспышки коронавируса. Он надеется, что правительства стран раскроют настоящую статистику по заболеваемости. В Америке ранее неоднократно обвиняли КНР в сокрытии масштабом проблемы, а также медленном обмене информацией с западными коллегами. Специалисты считают, что оперативный обмен данными особенно важен в первые недели после появления вируса. Помпео недоволен тем фактом, что китайские партнеры отказались от американской помощи в борьбе против распространения коронавируса.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил 1 апреля, что намеренно скрывал от граждан Америки правду о возможной угрозе распространения инфекции по стране.

Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом заявил политик

США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов.

Видео: Youtube/Reuters



