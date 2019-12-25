В Петербурге сократился рынок вакансий

Сейчас работодатели ищут сотрудников в сферы продаж, IT, производства, строительства и недвижимости.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что в Северной столице сократился рынок вакансий. Об этом сообщили аналитики портала HeadHunter по Северо-Западному федеральному округу.

Отмечается, что наибольший спад наблюдается в областях для сотрудников без опыта работы. Вакансии сократились на 14%. Также понижается количество вакансий в сфере туризма (-12%), науки и образования (-11%), инсталляции (-9%) и продаж (-9%).

При этом активность петербуржцев на рынке растет. Только марте было открыто на 15% резюме больше, чем годом ранее.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом заболели еще 22 человека.

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