Специалисты рассказали, что на что в магазинах следует обращать внимание.

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии. В сообщении на официальном сайте ведомства рассказывается о том, что населению страны не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Эксперты напомнили, что магазины с товарами первой необходимости работают во время выходной недели. Их сотрудники поддерживают в торговых точках неснижаемый объем продуктов питания.

В ведомстве добавили, что при длительном хранении из-за просроченного срока в крупах, орехах, сухофруктах заводятся амбарные вредители. Они могут нанести вред здоровью человека. Во время посещения магазинов представители Роспотребнадзора советуют протирать влажной салфеткой ручку тележки или держаться за нее перчатками. В первую очередь следует выбирать продукты, которые могут храниться при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары следует брать в последнюю очередь. Во время покупок нужно не забывать проверять срок годности, целостность упаковки и состав продукта.

Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в стране.