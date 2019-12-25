Трамп считает, что это произойдет в течение нескольких дней.

Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть. Об этом журналистам рассказал президент США Дональд Трамп. Политик уверен, что стороны придут к согласию по ключевым вопросам в течение следующих нескольких дней.

Потому что это очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии. Так что, думаю, они договорятся прокомментировал глава США

Дональд Трамп напомнил, что недавно провел телефонные переговоры с президентами России и Саудовской Аравии. Беседу с Владимиром Путиным он оценил как "очень хорошую".

Напомним, что в начале марта 2020 года нефтяные котировки начали резко падать из-за срыва сделки ОПЕК+. Шестого числа страны- участники соглашения не смогли найти компромисс по параметрам новой сделки. Россия рассчитывала сохранить предыдущие договоренности. СА предлагала дополнительно сократить разработку нефтяных месторождений. В результате с 1 апреля оказались сняты ограничения на добычу топлива в странах бывшего альянса.

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