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Вчера, 20:23
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nadiputintseva
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Россия не планирует наращивать добычу нефти с 1 апреля

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Саудовская Аравия со среды подняла объемы добычи сырья до 12 млн баррелей в сутки.

Россия не планирует наращивать добычу нефти с 1 апреля, после завершения сделки ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в трейдинговых кругах.

Саудовская Аравия со среды подняла объемы добычи сырья до 12 млн баррелей в сутки. Пока ни Минэнерго РФ, ни Саудовская Аравия не комментирует ситуацию. Глава "Татнефти" в интервью ТАСС  ранее заявлял, что увеличивать объемы экономически нецелесообразно, так как на рынке из-за ситуации с коронавирусом присутствует переизбыток сырья.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия в мае увеличит избыток нефти на рынке.

Теги: нефть
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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