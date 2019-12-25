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СК заинтересовался массовым заражением коронавирусом в Коми
Сегодня, 7:58
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MShaffter

СК заинтересовался массовым заражением коронавирусом в Коми

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Из 54 заболевших в регионе 53 в Эжвинской больнице.

Следственные органы СКР проверяют обстоятельства массового заражения COVID-19 в Эжвинской больнице Сыктывкара.

Республика Коми по количеству инфицированных граждан COVID-19 занимает 4е место по России, после Москвы и области и Санкт-Петербурга. По состоянию на 1 апреля в регионе 54 пациента с коронавирусом, 53 из них в Эжвинской больнице Сыктывкара. В СМИ сообщалось, что "нулевым пациентом" вспышки коронавируса стал хирург высшей категории медучреждения. 

СК проверяет эти сообщения в СМИ. Все пациенты изолированы и получают лечение. Эжвинская больница закрыта на карантин.

Ранее: В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

 

Теги: коронавирус в россии, массовое заражение, новости в россии, новости коми, новости сыктывкара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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