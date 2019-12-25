Об этом сообщил представитель Госдепа США.

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование. Об этом журналистам "Интерфакса" сообщил официальный представитель государственного департамента США Морган Ортэгус. Чиновник добавил, что присланные РФ средства индивидуальной защиты переданы по назначению Федеральному агентству по ЧС.

Ортэгус пояснил, что договоренность о покупке США оборудования у России достигнута 30 марта во время телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Россия согласилась доставить заказчику не только медицинские маски, но и аппараты искусственной вентиляции легких и прочее оборудование. Уже 1 апреля техника оказалась у специалистов Федерального агентства.

В СШа напомнили, что страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и готовы оказать ее в будущем. Партнеры намерены работать над борьбой против коронавируса сообща, так как перед ними находится общий "враг" в виде коронавируса. Инфекция угрожает жизням всех людей, считает представитель Госдепа США.

Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США.

Фото: Минобороны России