Сбор труппы БДТ впервые в истории театра прошел в онлайн-формате

Театр будет переходить на работу в режиме виртуальной реальности.

Впервые в истории БДТ имени Товстоногова состоялся онлайн-сбор труппы театра. В сборе участвовали 97 человек. Об этом сообщила пресс-служба театра.

К артистам и сотрудникам БДТ обратился художественный руководитель театра Андрей Могучий. Он рассказал, как БДТ будет переходить в виртуальную реальность. В театре будут запускать новые проекты, которые будут представлены на специальном портале уже в первой половине апреля.

В частности, будут проводиться радиоспектакли, постановки, стримы, онлайн-встречи с артистами.

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Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова