Сцена с голым торсом в "Однажды в…Голливуде" была импровизацией Брэда Питта

Тарантино признался, что это был самый "гомоэротический момент", который ему приходилось снимать в своей карьере.

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" запомнился зрителями многими яркими моментами, однако особенно закрался в память один из эпизодов с Брэдом Питтом. На нем 56-летний актер снимает рубашку и остается с оголенным торсом, демонстрируя свою прекрасную физическую форму. Как позже рассказал режиссер в подкасте 3 Girls 1 Keith, это действие в сценарии прописано не было.

Мысль о том, чтобы раздеть Питта, пришла Тарантино во время съемок. Он попросил актера немного расстегнуть свою гавайскую рубашку. На что Брэд ответил: "Ты серьезно? Хочешь, чтобы я ее еще и расстегивал медленно? Я просто сорву ее с себя!". Тарантино признался, что это был самый "гомоэротический момент", который ему приходилось снимать в своей карьере.

Напомним, в "Однажды в… Голливуде" Питт сыграл каскадера Клиффа Бута. За эту роль он впервые получил "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

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Видео: YouTube / Kinoafisha.info - Смотри трейлеры первым!