Подлодки будут контролировать Атлантику и восточное побережье США.

Северный флот получит пять новых атомных "Ясеней". Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в Минобороны России. По данным издания, СФ ВМФ получит пять из семи субмарин проекта 885 "Ясень".

"Известия" уточнили, что в военном ведомстве утвержден план развертывания подлодок в Арктике. "Ясень" получит для использования крылатые ракеты "Калибр", а также гиперзвуковое оружие "Циркон". Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал журналистам, что в случае необходимости АПЛ данного проекта способны взять под контроль все Атлантику, Европу, а также восточное побережье США.

В США заинтересовались "застигнутой врасплох" российской АПЛ.

Видео: Youtube/ Минобороны России