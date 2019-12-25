Три раза в неделю в группе "ВКонтакте" тренер по йоге Анастасия Малова проводит занятия с участием своим домашних питомцев.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что в Петербурге запустили флешмоб "Сиди дома, гладь кота!". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Ветеринарный врач Эрмитажа и основатель Музея кошки Анна Кондратьева заявила, что в условиях эпидемии кошки не заразны. Однако эксперт призывает горожан не выпускать домашних питомцев на улицу. Контратьева просит горожан "Сидеть дома, гладить кота!"

"Если все же вы решились на прогулку, то после нее нужно продезинфицировать лапки кошки санитайзером", —отметила Анна Кондратьева.

Владельцев домашних животных просят регулярно следить за здоровьем четвероногих. Кроме того, ветеринар попросила горожан внимательно следить за открытыми окнами в квартирах. Животные могут выпасть из них.

Ранее мы сообщли о том, что врач объяснил резкую вспышку заражений коронавирусом в Петербурге.

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