Спасатели вернули петербуржцам павлина-беглеца и трех котов

Все животные оказались здоровыми и невредимыми.

Петербургские спасатели животных рассказали, кого из зверей они вернули хозяевам в минувшую неделю. Истории появились в официальном паблике спасателей "Кошкиспас".

Волонтеры вернули домой кошку, упавшую на балкон заброшенной квартиры на шестом этаже. Инцидент случился на улице Ивана Фомина. С помощью участковых спасатели смогли спуститься на балкон и забрать кошку с чужой территории. Второе животное провалилось в широкую щель между стенами Калининской базы и просидело в заключении без еды и воды целых четыре дня. Волонтеры смогли поставить в щель специальную безопасную ловушку, куда кошка в течение суток забралась и была спасена.

Также оказался в безопасности пушистый "альпинист", забравшийся на высокую сосну в Песочном Курортного района. Кота сняли и теперь ищут его старых или новых хозяев. Любопытным персонажем на минувшей неделе оказался павлин: птица пришла на чужой участок в Сергиево. Спасатели поймали павлина и отвезли в птичий центр реабилитации. Как выяснилось, павлина, и не одного, а двух, потеряли жители Стрельна: птицы сбежали из хозяйства и потерялись. Найденыш вернулся домой, второго павлина пока до сих пор ищут.

Ранее мы писали, что в лесах под Петербургом проснулись змеи.

Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"