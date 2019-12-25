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Стало известно, что лежит в наборах для петербургских школьников
Сегодня, 9:02
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nastya960

Стало известно, что лежит в наборах для петербургских школьников

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Продуктовые наборы будут выделены всем ученикам начальных классов и льготникам с 5 по 11 класс.

В комитете по образованию Петербурга определили порядок предоставления продуктовых наборов школьникам.

Продуктовые наборы будут выделены всем ученикам начальных классов и льготникам с 5 по 11 класс. Льготниками являются дети из многодетных и малообеспеченных семей, школьники с хроническими заболеваниями и инвалиды. Наборы будут выдавать в определенное время в школе родителям учеников.

В распоряжении правительства Петербурга говорится о трех видах продуктовых наборов. Они несколько отличаются между собой по составу и граммовке. Однако, все включают в себя рыбные консервы, крупы, сок, чай, шоколад, макароны, кондитерские изделия, масло, сгущенку и сахар. Наборы рассчитаны до 12 апреля.

Также в Петербурге раздали 28 тысяч бесплатных проездных.

Фото: pixabay 

Теги: продуктовые наборы, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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