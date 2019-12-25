Тестирование на коронавирус в Ленобласти перевели на дом

С 1 апреля сдать тест на коронавирус можно будет только на дому. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
Такое решение было принято на фоне растущего количества контактных пациентов, которых нужно обследовать.
Кроме того, некоторые пациенты, которые хотели пройти тестирование, не соблюдали мер предостороженности: приходили без масок с симптомами ОРВИ и не соблюдали дистанцию. Прием был прекращен, чтобы избежать лишним контактов.
Теперь сдать анализ можно будет дома по назначению врача. Без показаний тест сдали уже 1500 человек, ни один из них не оказался положительным.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 17 )
А где взять мед.маски????? В городе Луга Лен. области масок в аптеках нет или нам их не продают.
Все маски отправили в италию и сша, а мы должны сами шить, вот так заботятся о нас...
А руки вам на что? Неужто не сшить многоразовую и стирать каждый день руки отвалятся?
А зачем шить маску самим, когда она должна продаваться в аптеках за копейки, а при нынешнем положении дел - и в магазинах продуктовых
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Шейте маски сами из подручных материалов, например, из старых простыней. Резинки можно использовать банковские, если есть дома. Можно вынуть резинки из старых мужских трусов, извините. Выкройки есть в инете, разные, на ваш вкус.
Будем все здоровы!!!!! Берегите себя и окружающих !!! Сидим дома !!!
В Мурино в аптеках масок нет и неизвестно когда будут
Цена теста??!
Слышала в новостях от 1 апреля, что вводят новый метод определения вируса,( типа более точный. Вроде по крови). По стоимости - 150р.
Главное чтобы врач был компетентным в данном вопросе.
Конечно, как брали анализ, вирус и не мог подтвердиться. Просто в ноздрях повозили палочкой. А ПЦР берется проникновением через ноздрю до задней стенки гортани с "отщипыванием" клеток эпителия, а не собиранием слизи.
В Выборге тоже нет масок .На улицу страшно выйти ,как до магазина дойти,есть ведь хочется