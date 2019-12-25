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Тестирование на коронавирус в Ленобласти перевели на дом
Вчера, 21:16
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nadezhda_sib

Тестирование на коронавирус в Ленобласти перевели на дом

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Анализ рекомендуют сдавать при наличии показаний.

С 1 апреля сдать тест на коронавирус можно будет только на дому. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. 

Такое решение было принято на фоне растущего количества контактных пациентов, которых нужно обследовать. 

Кроме того, некоторые пациенты, которые хотели пройти тестирование, не соблюдали мер предостороженности: приходили без масок с симптомами ОРВИ и не соблюдали дистанцию. Прием был прекращен, чтобы избежать лишним контактов. 

Теперь сдать анализ можно будет дома по назначению врача. Без показаний тест сдали уже 1500 человек, ни один из них не оказался положительным. 

Фото: pixabay.com 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 17 )

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Аноним
Вчера 22:14

А где взять мед.маски?????  В городе Луга Лен. области масок в аптеках нет или нам их не продают. 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 6:58

Все маски отправили в италию и сша, а мы должны сами шить, вот так заботятся о нас... 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Вчера 22:16

А руки вам на что? Неужто не сшить многоразовую и стирать каждый день руки отвалятся?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 0:07

А зачем шить маску самим, когда она должна продаваться в аптеках за копейки, а при нынешнем положении дел - и в магазинах продуктовых 

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Аноним
Сегодня 10:19

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Шейте маски сами из подручных материалов, например, из старых простыней. Резинки можно использовать банковские, если есть дома. Можно вынуть резинки из старых мужских трусов, извините. Выкройки есть в инете, разные, на ваш вкус.
Будем все здоровы!!!!! Берегите себя и окружающих !!! Сидим дома !!!

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Аноним
Вчера 23:10

В Мурино в аптеках масок нет и неизвестно когда будут

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Аноним
Вчера 21:56

Цена теста??!

 

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Аноним
Сегодня 1:03

Слышала в новостях от 1 апреля, что вводят  новый метод определения вируса,( типа более точный. Вроде по крови). По стоимости - 150р. 

Главное чтобы врач был компетентным в данном вопросе.

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Аноним
Сегодня 9:44

Конечно, как брали анализ, вирус и не мог подтвердиться. Просто в ноздрях повозили палочкой.  А ПЦР берется проникновением через ноздрю до задней стенки гортани с "отщипыванием"  клеток эпителия, а не собиранием слизи. 

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Аноним
Сегодня 1:32

В Выборге тоже  нет масок .На улицу страшно выйти ,как до магазина дойти,есть  ведь хочется

 

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