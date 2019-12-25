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Тони Фергюсон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова из-за отмены боя
Сегодня, 11:50
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d_s_sarkisov

Тони Фергюсон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова из-за отмены боя

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Американец сравнил действующего чемпиона в легком весе с собакой.

Американский боец Тони Фергюсон прокомментировал ситуацию с отменой боя между ним и действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Они должны были встретиться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

"Мы его напугали. У него была возможность вернуться в США из Абу-Даби. У него есть все, чтобы сесть в самолет и вернуться. Это второй раз, когда мы его испугали. Я - наемный убийца. Хабиб и Конор бегают с хвостами между ног, как чертовы собаки. Я сказал ему, что собираюсь вытереть чертов пол его шляпой, он встрял", - написал Фергюсон в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. По слухам, вместо него выступит американец Джастин Гэтжи.

Ранее президент UFC прокомментировал информацию об отмене боя.

Фото: VK / @ufc

Теги: ufc, тони фергюсон, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 12:28

Все знали что Хабиб сольется перед боем

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:51

Он тоже человек. "Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.
Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо.
Но Хабиб все равно должен драться, так получается? 
Берегите себя и поставьте себя на мое место."

источник :Limesmedia.ru

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 14:07

Так пусть эта американская лягушка приедет в Россию и сразится с хабибом 

 

 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 14:24

И где они будут драться, во дворе у него? 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 15:15

Если бы не было предыдущих отмен с его стороны, то не должен.

А так должен и отменив(ОПЯТЬ!!) бой поставил Тони в выигрышное положение, а себя в дурацкое.Тони то, в отличии от Конора-шута, все воспринимают всерьез.

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Аноним
Сегодня 15:38

Хабиб испугался очевидно

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