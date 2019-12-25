Тони Фергюсон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова из-за отмены боя

Американский боец Тони Фергюсон прокомментировал ситуацию с отменой боя между ним и действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Они должны были встретиться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.
"Мы его напугали. У него была возможность вернуться в США из Абу-Даби. У него есть все, чтобы сесть в самолет и вернуться. Это второй раз, когда мы его испугали. Я - наемный убийца. Хабиб и Конор бегают с хвостами между ног, как чертовы собаки. Я сказал ему, что собираюсь вытереть чертов пол его шляпой, он встрял", - написал Фергюсон в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. По слухам, вместо него выступит американец Джастин Гэтжи.
Ранее президент UFC прокомментировал информацию об отмене боя.
Фото: VK / @ufc
Обсуждение ( 4 )
Все знали что Хабиб сольется перед боем
Он тоже человек. "Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.
Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо.
Но Хабиб все равно должен драться, так получается?
Берегите себя и поставьте себя на мое место."
источник :Limesmedia.ru
Так пусть эта американская лягушка приедет в Россию и сразится с хабибом
И где они будут драться, во дворе у него?
Если бы не было предыдущих отмен с его стороны, то не должен.
А так должен и отменив(ОПЯТЬ!!) бой поставил Тони в выигрышное положение, а себя в дурацкое.Тони то, в отличии от Конора-шута, все воспринимают всерьез.
Хабиб испугался очевидно