Трамп заявил о начале антинаркотической операции из-за коронавируса

Американские картели активизировали деятельность во время пандемии коронавируса.

Дональд Трамп заявил о начале антинаркотической операции в США. Она пройдет на Западном полушарии. Президент страны считает, что Америка должна дать отпор наркотическим картелям, которые начали пользоваться ситуацией на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналисты из телеканала ABC.

Глава государства объяснил, что правительство намерено защитить американский народ "от смертельной заразы незаконных наркотиков". Трамп заявил в ходе обращения, чтоСША не дадут наркокартелям создавать угрозу для жителей страны. Антинаркотическая операция будет организована в партнерстве с 22 странами. Представители Южного командования США расширят проведение операций, направленных на разведку, перехват и изъятие незаконных веществ.

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Фото и видео: Twitter/ABC