Граффити Путина с кулаком в Петербурге не было

Уличные художники HoodGraff разыграли горожан на 1 апреля.

В День дурака на трансформаторной будке в центре Петербурга появилось новое граффити от команды уличных художников HoodGraff. На рисунке лидер российского государства Владимир Путин грозил всем прохожим кулаком. Посмотреть на президента можно было якобы у дома №37 на Литейном проспекте. Об этом сообщили сами художники в своем Instagram 1 апреля, выразив надежду, что Путина не закрасят коммунальщики в ближайшее время.

Как оказалось позже, это была первоапрельская шутка. Через некоторое время в сторис HoodGraff появился намек на розыгрыш. Художники разместили картинку из "Крутого пике", где за штурвалом "Бройлера-747" сидит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Надпись на рисунке гласит "Мы все в одной кабине".

Стоит отметить, что 1 апреля HoodGraff действительно создали новое граффити с крутым пике. Появилось оно в саду дома Пашкова на Литейном проспекте, между домами №№33 и 37-39. На рисунке изображен всегда неунывающий и мужественный Командор, роль которого в телешоу "Каламбур" исполнял Юрий Стыцковский, а также второй пилот Дринкинс, образ которого воплотил Алексей Агопьян.

Ранее мы писали, что арт-группа "Явь" пообещала представить рисунок на тему коронавируса.

Фото: Instagram / myhoodisgood, Piter.TV