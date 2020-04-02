Необычные смерти пациентов с коронавирусом наблюдались в Громо.

В Италии медики из России увидели "странные" случаи смерти от COVID-19. Об этом сообщили журналисты "Московского комсомольца". В издании рассказали о необычных летальных исходах с зараженными инфекцией в городе Громо. Медики регистрировали подобные случаи с больными, у которых была диагностирована легкая форма коронавируса. некоторые пациенты просто засыпали и потом уже не просыпались. В одном из местных пансионатов врачи зафиксировали за одни сутки не менее пяти подобных инцидентов.

Напомним, что с конца марта российские эпидемиологи и вирусологи находятся в Италии, чтобы помочь местным медикам с борьбой против коронавирусной инфекции. Самолеты из РФ доставили иностранным коллегам средства индивидуальной защиты, а также медицинскую технику и оборудование для дезинфекции улиц.

В НАТО оценили помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии.

Видео: Youtube/ ITV News