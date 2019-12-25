Ранее подобного запрета на материковой части КНР не было.

В Китае впервые запретили есть собак и кошек. Такой запрет выпустили власти города Шэньчжэнь по данным журналистов из BBC News. Ограничения будут действовать с 1 мая. Для материковой части КНР запрет о невозможности употреблять в пищу питомцев станет первым. Он стал продолжением реакции правительства на вспышку распространения коронавируса. Ранее чиновники ввели запрет на употребление в пищу мяса диких животных,а также торговлю мясом диких животных. Журналисты отметили, что большинство китайцев заявили, что за всю свою жизнь не пробовали мясо кошек и собак, а также не планируют начинают есть этих животных. Однако в городе Юйлинь на материковой части Китая ежегодно проводится праздник любителей собачьего мяса. Его приурочиваю ко дню летнего солнцестояния. Местные активисты требуют признать это событие незаконным и защитить животных от убийств.

Напомним, что продажа и употребление мяса кошек и собак запрещена только на Тайване. В Гонконге запрещено убийство собак и кошек ради употребления в пищу. Нарушение карается тюремным заключением на срок до полугода или штрафом в размере 640 долларов. Однако уголовное наказание за поедание мяса не предусмотрено, ответственность есть только за убийство.

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