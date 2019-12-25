В Костроме сразу у 7 человек первичные тесты показали наличие коронавируса

Для уточнения диагноза биоматериал направлен в Москву.

В Костроме сразу у 7 человек первичные тесты показали положительную пробу на COVID-19.

По состоянию на утро 2 апреля в Костроме 3 случая лабораторно-подтвержденных пациентов с коронавирусом. Это 2 подростка, которые в составе группы вернулись из Англии. И пожилая женщина, которая вернулась домой из другого региона России.

Пресс-служба губернатора Костромской области сообщает, что в Костроме еще у 7 костромичей первичные пробы показали положительный результат на вирус COVID-19. Из них 6 человек это контакты пожилой женщины, которая на данный момент находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице на аппарате ИВЛ. Еще 1 человек с первичным положительным тестом - женщина из группы туристов, которые вернулись из Англии 21 марта вместе с болеющими подростками.

У всех 7 человек состояние удовлетворительное, катаральных симптомов не наблюдается. Их анализы для уточнения диагноза направлены в федеральную лабораторию в Москве. Все эти люди изолированы и получают необходимое лечение. Состояние подростков также удовлетворительное.

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