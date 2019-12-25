Торжественное мероприятие могут перенести или провести "без трибун".

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы. Об этом сообщили журналисты РБК. Чиновники изучают различные варианты проведения мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции. На данный момент наиболее вероятными развитиями событий считаются две инициативы. Первое предложение говорит о необходимости переноса торжественной церемонии на более поздний срок, второе - организация мероприятия в полноформатном режиме.

Источники РБК отметили, что в случае переноса парада на 9 мая его можно также приурочить к празднованию окончания Второй Мировой войны - на 2 или 3 сентября. Также рассматривается возможный перенос празднования на начало ноября 2020 года. Это предложение связано с датой 7 ноября 1941 года. В этот день Иосиф Сталин организовал парад на Красной площади в разгар битвы за столицу. Политик лично присутствовал на церемонии. Если Кремль откажется от переноса торжеств, то их проведут 9 мая, но без зрителей на трибунах.

Напомним, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 апреля заявил журналистам, что на данный момент решения относительно отмены парада на Красной площади не проводились. Он добавил, что ситуация с распространением коронавируса регулярно мониторится.

Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы.