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В Кузбассе женщина "заразила" короновирусом приятельницу из мести
Сегодня, 12:06
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MShaffter

В Кузбассе женщина "заразила" короновирусом приятельницу из мести

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Приятельница не отдавала долг.

Жительница Новокузнецка "заразила" коронавирусом знакомую из мести.

В "скорую" Новокузнецка поступил звонок от женщины, которая сообщила, что она недавно вернулась из-за границы и у нее поднялась высокая температура. Прибывшим по вызову медикам дверь никто не открыл. Когда стали выяснять обстоятельства, то стало известно, что хозяйка квартиры за границу не выезжала и абсолютно здорова.

Полиция установила звонившую женщину. Ей оказалась 35-летняя местная жительница, которая таким образом отомстила знакомой из-за невозвращенного долга. На звонившую составлен протокол "Заведомо ложный вызов специализированных служб". Ей грозит штраф в размере до 1 500 рублей. Также к нарушителям предъявляются иски о возмещении затрат, понесённых на отработку подобных сообщений. 

Сегодня ранее: В Барнауле коронавирус выявили у роженицы.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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