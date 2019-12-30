В ЛОЭСК проверили готовность сотрудников к работе в новых условиях

Значительная часть людей перешла на удаленную работу, но готова оперативно приезжать на место при необходимости.

"Ленинградская областная электросетевая компания" (ЛОЭСК) проверила, насколько ее сотрудники готовы к работе в условиях карантина в период пандемии коронавируса. Как отметили в пресс-службе компании, большая часть работников ушла трудиться дистанционно, но электроснабжение петербуржцев и жителей Ленобласти ведется по-прежнему бесперебойно. На местах остались работать оперативные и ремонтные дежурные бригады, а также диспетчеры.

"Удалёнщики", среди которых водители спецтехники ии ремонтный персонал, готовы при необходимости выехать на работу. Первоапрельская внеплановая тренировка подтвердила, что сотрудники быстро приезжают на место, а также хорошо себя чувствуют по результатам проверки состояния их здоровья. Кроме того, в ЛОЭСК начали ежедневно измерять температуру у своих работников. Отмечается, что ни у кого из сотрудников не выявлено симптомов коронавируса.

Ранее мы рассказывали, как в Ленобласти нашли подпольные криптофермы, незаконно подключенные к электросети.

Фото: Pixabay