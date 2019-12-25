В Ленобласти перенесли плановое отключение услуг ЖКХ

Они начнутся после завершения режима карантина.

В Ленобласти перенесли плановые ремонтные работы, которые требовали отключения света, тепла, газа или воды. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба правительства области.

Работы решили приостановить для комфортного проживания жителей во время самоизоляции.

Соответствующее поручение было направлено ресурсоснабжающим организациям.

На данный момент проводится только те работы, которые необходимы для предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций.

Накануне Piter.TV показал, как проводилась обработка улиц в Мурино.

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