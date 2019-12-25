В Ленобласти приемный подросток изнасиловал свою сестру

Накануне в полицию Ленобласти обратился 47-летний мужчина, который заявил об изнасиловании своей 10-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Со слов заявителя, преступление произошло 30 марта около 17 часов. Мужчина обвинил в содеянном своего приемного сына, ученика 9 класса. Отец семейства рассказал, что 14-летний подросток изнасиловал сестру в дачном доме на улице Крупской в поселке Вырица.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее мы писали, что в Петербурге девушка обвинила знакомого в изнасиловании.
Фото: pixabay.com
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