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В Ленобласти выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:01
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lizapoluda

В Ленобласти выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

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Вчера тест подтвердился у шестерых. 

В четверг, 2 апреля, число заболевших COVID-19 в Ленобласти увеличилось на 11 человек. Информация об этом поступила из регионального управления Роспотребнадзора в региональный оперативный штаб по коронавирусу.

Наличие заболевания подтвердилось у жителей Кудрово, Мурино, Нового Девяткино, Подпорожья и деревни Волнаволок в Подпорожском районе и посёлка Щеглово во Всеволожском районе.

Напомним, что вчера, 1 апреля, число заболевших коронавирусом в Ленобласти составляло 20 человек.

Фото: Pixabay 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 13:57

Маски в продаже отсутствуют. Их нет для населения ни в аптеках, ни в магазинах. Я из \Кингисеппа 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 14:16

ну это не новость )))

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