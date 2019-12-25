В Ленобласти выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

В четверг, 2 апреля, число заболевших COVID-19 в Ленобласти увеличилось на 11 человек. Информация об этом поступила из регионального управления Роспотребнадзора в региональный оперативный штаб по коронавирусу.
Наличие заболевания подтвердилось у жителей Кудрово, Мурино, Нового Девяткино, Подпорожья и деревни Волнаволок в Подпорожском районе и посёлка Щеглово во Всеволожском районе.
Напомним, что вчера, 1 апреля, число заболевших коронавирусом в Ленобласти составляло 20 человек.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 2 )
Маски в продаже отсутствуют. Их нет для населения ни в аптеках, ни в магазинах. Я из \Кингисеппа
ну это не новость )))