В Мельниково задержаны два молодых безработных грабителя

Они занимались похищением мобильных телефонов и снятием средств с мобильного банка.

В четверг, 2 апреля, правоохранители Приозреского района Ленобласти задержали двоих молодых людей. Их подозревают в разбое и краже. Об этом стало известно Piter.TV.

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в воскресенье, 29 марта, в полицию Приозерск обратилась 24-летняя петербурженка, сообщив, что на территории поселка Мельниково неизвестный украл ее телефон и снял с банкового счета 6300 рублей при помощи мобильного приложения. Через несколько часов поступило практически аналогичное заявление от 23-летнего молодого человека. Он сообщил, что в Мельниково у дома №5 по Ленинградской улице его избили двое неизвестных и отобрали мобильный телефон, который стоит 90 тысяч рублей.

В результате работы правоохранительных органов, злоумышленники, подозреваемые в указанных преступлениях, были задержаны в понедельник, 31 марта. Ими оказались двое безработных молодых человека 19 и 23 дет. Ранее они уже привлекались отвественности по статьям "разбой" и "кража".

В данный момент решается вопрос об аресте злоумышленников.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти приемный подросток изнасиловал свою сестру.

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