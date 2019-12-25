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В Москве за сутки от коронавируса скончались 3 человека
Сегодня, 9:12
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MShaffter

В Москве за сутки от коронавируса скончались 3 человека

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Умершим было от от 63 до 72 лет.

В Москве с диагнозом коронавирус COVID-19 скончались еще 3 человека.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 2 апреля сообщает, что в столице от коронавируса скончались 3 пациента. У всех троих была двусторонняя пневмония и подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. У скончавшихся имелись сопутствующие заболевания: кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Возраст умерших от 63 до 72 лет, одна из них недавно вернулась из-за границы. 

Сегодня ранее: Москвич с коронавирусом уехал в Лобню и пришел в больницу на рентген

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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