В Мурино дезинфицируют дороги под снегом 

В четверг, 2 апреля, в Мурино прошла дезинфекция дорожного покрытия. Ненастная погода не помешала специалистам обработать асфальт. Информация об этом появилась в сообществе администрации МО во ВКонтакте.
Тем не менее, обработку других объектов пришлось временно отложить:
В связи с погодными условиями, работы по дезинфекции детских и спортивных площадок сегодня производиться не будут. Но мероприятия по дезинфекции в полном объеме будут возобновлены при благоприятных погодных условиях
– поясняется в посте
Напомним, что с марта Мурино находится в режиме полной самоизоляции. Жители города могут покинуть его пределы только при наличии справки с места работы.
Ранее мы сообщали о том, что ветслужбы продолжают дезинфицировать Выборг.
Фото: mo_murino
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