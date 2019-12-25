В Пермском крае скончался второй пациент с коронавирусом

По данным СМИ второй жертвой коронавируса в крае стала молодая женщина, журналистка местного здания.

В Пермском крае сообщили о втором летальном исходе пациента с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро 2 апреля в Пермском крае официально зафиксировано нарастающим итогом с начала эпидемии 20 человек с коронавирусной инфекцией. За последние сутки в крае выявлено 7 новых пациентов с COVID-19. Один пациент выздоровел и выписан из больницы.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 31 марта скончался пациент с лабораторно подтвержденным анализом на коронавирус. Уточнялось, что у 48-летнего мужчины было тяжелое заболевание онкологического характера 4 стадии. Сегодня стало известно, что в регионе скончался еще один человек с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин утром 2 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что второй жертвой коронавируса стала журналистка Анастасия Петрова.

Сегодня мне доложили, что журналистка Анастасия Петрова умерла не от пневмонии, а все-таки от коронавируса. Мы об этом почему-то молчим, в данной ситуации это недопустимо. Мы должны говорить людям правду, потому что, если человек будет знать, что он контактировал с заболевшим, он обратится в больницу, отправится на карантин и не заразит других! Вранья я здесь не допущу, особенно это касается работы регионального Минздрава. Дмитрий Махонин, Глава Пермского края

Сегодня ранее: В Москве за сутки от коронавируса скончались 3 человека