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Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами
Сегодня, 14:36
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IRINA_CHALKINA

Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами

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Ранее они не могли вернуться на родину в связи с закрытием границ и сложной эпидемической обстановкой в мире.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что в Петербург прилетел самолёт с россиянами из Катара. Об этом сообщил 78.ru со сслылкой на главу города Александра Беглова. 

Напомним, что петербуржцы не могли вылететь в Северную столицу из-за того, что Катар неожиданно закрыл границы из-за сложной эпидемической обстановки в мире.

"В соответствии с постановлением главного санитарного врача Санкт-Петербурга мы предприняли следующие меры: 11 человек проживают в Ленинградской области — за ними прислали автобус, 64 жителя нашего города — им был предоставлен соответствующий транспорт, который их развёз по домам, и 54 иногородних жителя нашей страны — они отправлены в обсерватор",

—сказано в сообщении.

Отмечается, что всем прибывшим выдадут больничный лист. В случае нарушения карантина петербуржцы будут отправлены в обсервацию. 

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга показали, как дезинфицируют поезда.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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