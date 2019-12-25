В Горизбиркоме Петербурга не отрицают возможности переноса довыборов в ЗакС

Вопрос будет рассматриваться в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В Горизбиркоме допустили, что из-за коронавируса могут быть перенесены довыборы в Законодательное собрание Петербурга по округу №21, сообщил "Коммерсант".

В связи со смертью депутата Павла Зеленкова летом 2019 в ЗакСе появился вакантный мандат. В середине марта городская избирательная комиссия объявила о начале приема документов, этим занимается ТИК №19.

Выборы назначены на 7 июня, однако председатель Горизбиркома Виктор Миненко отметил, что может быть рассмотрен вопрос о переносе довыборов. На данный момент такой возможности нет: для принятия решения должен быть введен режим повышенной готовности или ЧС.

Документы принимаются до 21 апреля.

Фото: Piter.TV