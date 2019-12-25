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В Петербурге начался период благоустройства города
Вчера, 19:57
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nadezhda_sib

В Петербурге начался период благоустройства города

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Участие жителей в массовых мероприятиях по уборке отменили, однако благоустраивать город будут районные службы.

С 1 апреля в течение месяца Петербург будут приводить в порядок. Подробности рассказала пресс-служба Смольного.

Работа комитета по благоустройству на улицах города идет уже почти месяц. Теперь к ним присоединятся районные администрации. В благоустройстве будут принимать участие коммунальные, дорожные и садово-парковые городские службы. Им предстоит очистить город от зимних загрязнений и перевести все сопричастные организации на летний режим работы. 

Кроме того, часть обязанностей возложена на собственников и арендаторов объектов. Они должны будут помыть фасады, витрина и окна, убрать окружающую территорию. 

С 20 апреля по 13 мая на сайте администрации Петербурга жители города смогут оценить весеннюю уборку, приняв участие в интернет-голосовании. После этого с учетом других показателей будет составлен рейтинг районов. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как во время карантина сносят исторические дома на Тележной улице. 

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" "Вконтакте"

Теги: благоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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