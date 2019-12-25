По словам представителей ГУП "Петербургский метрополитен", подземка необходима тем людям, которые работают в условиях карантина.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что в Петербурге не планируют полностью закрывать метро. Об этом заявил первый заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.

По словам представителей ГУП "Петербургский метрополитен", подземка необходима тем людям, которые работают в условиях карантина.

"Надо думать о тех людях, которые нам помогают, которым мы должны поклониться – это медицинские работники, которые смогут съездить домой, это и социальные работники, и сотрудники правоохранительных органов… Можно увеличивать интервалы между поездами, но нельзя его закрывать", —заявил он.

Отмечается, что в обычное время петербургская подземка перевозит 2,5 миллиона пассажиров в сутки. Однако во вторник, 31 марта, метрополитеном воспользовались лишь 400 тысяч горожан.

Ранее мы сообщали о том, что утром в метро Петербурга заметили много пассажиров.

Фото:Piter.TV