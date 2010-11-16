В Петербурге появится "Корпорация морского приборостроения"

Сроки создания корпорации не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении "Корпорации морского приборостроения" в Петербурге. Документ был опубликован на портале правовых актов.

Акционерное общество будет полностью находиться в федеральной собственности. Уставной капитал будет формироваться из акций действующих научно-исследовательских институтов и приборостроительных заводов. Предприятие собираются внести в список стратегических.

Корпорацию создадут для совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, а также сохранения и развитию их научно-производственного потенциала.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские власти поддержат малый и средний бизнес на 4,5 млрд рублей.

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