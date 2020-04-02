Сидящие дома петербуржцы лишили работы воров-домушников.

В период карантина из-за распространения коронавируса в Петербурге стало происходить меньше квартирных краж. Сидящие по домам горожане усложнили преступную работу домушникам. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на УВО Войск национальной гвардии РФ по Петербургу и области.

В структуре разъяснили, что с начала марта наряды бойцов выезжали по тревожному сигналу порядка 5100 раз, однако все вызовы не касались краж с квартир и объектов под охраной службы. Отмечается, что под присмотром вневедомственной охраны на данный момент находится более 12 тысяч объектов, 77 тысяч жилищ и помещений для хранения имущества петербуржцев, а также свыше двух тысяч автомобилей.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе Петербурга пожилой мужчина стал жертвой мошенника.

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