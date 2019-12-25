В ОЖД сообщили о снижении объема пассажирских перевозок в марте

В общей сложности в марте со станций и вокзалов ОЖД отправились более 11 миллионов пассажиров.

В марте пассажиропоток на Октябрьской железной дороге (ОЖД) снизился на 19,7%. На поездах дальнего следования пассажиропоток сократился на 24,4%, в пригородном сообщении – на 8,1%. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В общей сложности в марте со станций и вокзалов ОЖД отправились более 11 миллионов пассажиров, что на 11,5% меньше, чем в марте 2019 года. На пригородных поездах отправились 10 миллионов человек, на поездах дальнего следования – 1,1 миллиона пассажиров.

С января по март с вокзалов и станций отправились около 35 млн пассажиров, что на 0,7% больше, чем в прошлом году.

Некоторые кассы на железнодорожных станциях не будут работать до 5 апреля.

Фото: Piter.TV