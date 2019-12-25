Базовая комплекция стоит 89 тысяч рублей.

В России стартовали продажи новых MacBook Air. Сделать заказ уже можно в официальном онлайн-магазине Apple.

Базовая комплекция с процессором Intel Core i3 и встроенной памятью на 256 ГБ стоит 89 тысяч рублей. У нового ноутбука клавиатура с механизмом "ножницы", до этого была "бабочка". Именно клавиатуру "бабочка" многие критиковали из-за быстрого износа, залипания кнопок и невозможности набирать текст в быстром режиме.

Топовая комплектация MacBook Air с процессором Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD-накопителем на 2 ТБ обойдётся уже в 215 тысяч рублей.

Доставлять новинки начнут с 9 по 16 апреля.

Новый бюджетный смартфон от Apple выйдет в этом месяце.