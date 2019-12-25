Шестинедельный малыш умер от инфекции в больнице Коннектикута.

В США младенец стал самой молодой жертвой коронавируса. Об этом в собственном аккаунте в Twitter написал губернатор американского штата Коннектикут Нед Ламонт. Чиновник сообщил, что ему приходится сообщать эту новость с "глубокой грустью". Он объявил, что местные власти смогли подтвердить первую смерть младенца в данном штате. У ребенка, которому исполнилось шесть недель, выявили COVID-19.

Глава штата добавил, что в больницу малыш поступил уже в бессознательном состоянии. Ламонт предположил, что эта жертва стала самой молодой за все время распространения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 29 марта в Америке также скончался младенец с подтвержденным коронавирусом. Он погиб в Чикаго.

