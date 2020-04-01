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Вчера, 18:30
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matveyvn
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В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

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Фотографии и видео очевидцы публикуют в сообществе "Типичный Саратов".

В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков. Это произошло из-за объявленного ранее введения пропускного режима. Местные жители выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.

Фотографии и видео очевидцы публикуют в сообществе "Типичный Саратов".

На фото видно, что большинство людей без масок, дистанцию они не соблюдают. Многие пришли с детьми, так как их не с кем оставить.

На получение пропускных документов власти Саратова выделили всего один день — 1 апреля. Этим фактом сильно возмущены саратовцы. Они пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он, в свою очередь, поручил решить проблему губернатора региона Валерия Радаева.

Володин отметил, что нельзя, решая одну проблему, создавать ещё большую.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом.

Видео: Вконтакте / Команда Навального | Саратов

Теги: карантин, коронавирус, саратов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Вчера 22:58

Это же Саратов. Здесь выдающееся правительство, во главе с Радаевым и под чутким руководством Володина. В саратовской области всё через заднее место. 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:20

Хватит тянуть одеяло на себя. Самое дебильное руководство в Волгограде.

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Аноним
Вчера 22:23

Круто

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