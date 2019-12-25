Власти Петербурга назвали дату начала выплат пожилым горожанам за карантин

Единовременную выплату в размере 2000 рублей получат жители Петербурга в возрасте 65 лет и старше.

В среду, 1 марта, стало известно, когда власти Петербурга выплатят деньги пожилым горожанам за карантин. Об этом сообщили в комитете по социальной политике.

В ведомстве отметили, что начало выплат запланировано на 20 апреля. При этом пожилые петербуржцы должны будут пройти проверку на соблюдение карантина. Что именно это будет за процедура не уточняется.

"Выплаты будут произведены автоматически на традиционные для получения выплат счета (банковские карты, почтовые отделения и прочее) не ранее 20 апреля после проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции", — сказано в сообщении.

Напомним, что единовременную выплату в размере 2000 рублей получат жители Петербурга в возрасте 65 лет и старше.

Ранее мы сообщали о том, что вернувшийся из Германии петербуржец заразил COVID-19 своего двухлетнего ребенка.

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