В Тихвине наказали работающие алкомаркеты и парикмахерские

На открытые заведения жаловались местные жители.

В Тихвине прошел рейд по объектами розничной торговли и заведениям, оказывающим услуги. Информация об этом появилась в районной администрации во ВКонтакте.

В состав оперативной группы вошли представители Роспотребнадзора, полиции и местных властей. Они выявили несколько нарушений постановления правительства, в том числе – те, что были замечены жителями. Напомним, что на период эпидемии работу могут продолжать только заведения, предоставляющие товары первой необходимости.



По результатам проверки, инспекторы составили протоколы на ряд заведений общепита, парикмахерских и магазинов с алкогольной продукцией. Меру наказания должен определить Роспотребнадзор.

Ранее мы рассказали о том, что число заболевших коронавирусом в Ленобласти достигло двадцати человек.

Фото: ВКонтакте / public147238151