В ВОЗ призвали не верить слухам об эффективности имбиря при лечении коронавируса

Эксперты ВОЗ прокомментировал традиционные способы лечения инфекции.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения призывают не верить информации о том, что имбирь помогает в лечении против коронавируса. Однако эксперты не хотят, чтобы жители стран с эпидемией инфекции отказывались от употребления данного продукта. Об этом во время брифинга журналистам рассказал директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

Думаю, что нужно быть осторожным с тем, что называется традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше себя почувствовать прокомментировал медик

Райан добавил, что некоторые пытаются вылечить себя имбирем, другие травяным чаем. Средства, которые позволяют людям чувствовать себя лучше, вселяют в них надежду. Этот фактор может положительно сказываться на состоянии человека, если реально не угрожает здоровью. Однако специалист подчеркнул, что эффективности при употреблении имбиря, лимона, фенхеля против коронавируса медики не выявили.

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