В Великобритании мужчину, который дважды победил онкологию, убил коронавирус

Мужчина скончался всего через несколько дней от начала заболевания.

В Великобритании очередной жертвой коронавируса стал мужчина, который дважды победил онкологию.

Издание Daily Star рассказало печальную историю 79-летнего David Alexander Williams из Уиррал (графство Мерисайд). В свои годы мужчина был весел и активен, несмотря на то, что перенес за жизнь серьезные заболевания и дважды победил онкологию. Но в последние дни марта Уильямс заболел. Поначалу он пытался справиться с болезнью дома, но через пару дней 28 марта он практически не мог вздохнуть, и супруга вызвала "скорую".

Медики в больнице диагностировали у мужчины коронавирусную тяжелую пневмонию и сепсис. Несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось, 30 марта он скончался.

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