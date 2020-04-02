В Выборге продолжается работа штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией

Плановое заседание прошло с участием главы МО «Выборгский район» Дмитрия Никулина, главы районной администрации Геннадия Орлова и представителей профильных ведомств.

Заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько сообщил об ограничительных мерах, предпринятых из-за заражения жителя поселка Перово.

С 18.00 31 марта и до особого распоряжения ограничен въезд и выезд в поселки Перово и Гончарово. Оборудованы два поста и выставлены предупреждающие знаки. Сотрудники администрации Гончаровского сельского поселения и полиция ведут разъяснительную работу и информируют граждан о введении ограничений.

Заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Выборгской межрайонной больницы Владимир Серов отметил, что для минимизации распространения инфекции и безопасности граждан на базе местных ФАПов будет организована сдача анализов.

Сдача анализов по личному желанию прекращена – тестирование на COVID-19 в регионе перевели на дом. Теперь забор возможен только по направлению врача - у лиц, вернувшихся из-за рубежа, и контактировавших с ними граждан.

Участниками совещания отмечена динамика сокращения людей, находящихся под наблюдением Роспотребнадзора. Это связано с тем, что закрытие границ существенно уменьшило пассажиропоток на территории Выборга и Выборгского районе.

По поручению главы администрации МО "Выборгский район" Геннадия Орлова, в ближайшее время в адрес правительства Ленинградской области и управления Роспотребнадзора будет направлено письмо с целью получить разъяснения и алгоритм действий с дальнобойщиками, осуществляющими регулярные рейсы за границу.

Продолжаются плановые проверки торговых объектов и сетей на соблюдение ограничивающих постановлений областного правительства и районной администрации. Ряд предприятий уже получили предписания о временном приостановлении работы. К нарушителям будут применены строгие меры административного воздействия.



Видео: Piter.TV

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО