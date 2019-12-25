В Выборге провели разъяснительную беседу с родителями гуляющих детей

Их предупредили об административной ответственности.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Выборгского района проверила, соблюдают ли родители постановление регионального Правительства о мерах по борьбе с COVID-19: согласно документу, дети могут находиться на улице только в сопровождении законных представителей. В результате, был выявлен ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Несовершеннолетние, замеченные на прогулке без сопровождения взрослых, были переданы родителями. Представители правоохранительных органов и комиссии провели с несознательными мамами и папами разъяснительную беседу и напомнили об ответственности за воспитание ребенка, его здоровье, физическое и психическое развитие. За неисполнение этих обязанностей грозит административная ответственность.

Кроме того, родители обязаны исполнять все указы и постановления, связанные с эпидемиологическими мерами.

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