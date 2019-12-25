В четверг в Петербурге будет ветрено и дождливо

При этом днем воздух в городе прогреется до плюс 4-6 градусов.

В четверг, 2 апреля, атмосферный фронт принес в Петербург сильный ветер и дождь. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, утром в городе будет около 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до плюс 4-6 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-6 м/с. Местами порывы могут достигать 8 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 738 мм рт. ст. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода ждет петербуржцев этой весной.

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