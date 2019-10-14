В двух районах Петербурга ликвидировали подпольное производство водки и коньяка

Общий объем изъятого алкоголя составил порядка 3 тысяч 700 литров.

В Колпинском и Пушкинском районах Петербурга обнаружили и ликвидировали подпольные склады контрафактного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В среду, 1 апреля, полиция выяснила, что в складских помещениях дома №127 по Софийской улице хранится поддельное спиртное. Осмотр показал, что в помещении хранили более 230 пятилитровых канистр с жидкостями, похожими на коньяк и водку, а также бутылки со спиртосодержащими жидкостями и наклейками известного бренда. Второй склад нашли на территории автостоянки на Московском шоссе, алкоголь злоумышленники хранили в грузовике. Изъято 700 крупных канистр, а также 336 металлических банок с наклейками марок известной фирмы. Акцизные марки, вероятно, были подделаны.

Общий объем изъятого алкоголя составил порядка 3 тысяч 700 литров, спиртное направили на экспертизу. На месте задержали 25-летнего выходца закавказского государства, который может быть причастен к незаконной реализации контрафакта.

Ранее в Петербурге раскрыли серию краж дорогостоящих внедорожников.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области