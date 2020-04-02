В ведомстве добавили, что готовы сотрудничать в области борьбы с распространением коронавируса.

В российском МИДе рассказали, что США оплатило половину гуманитарного груза. Ранее сообщалось, что гуманитарный груз с медикаментами и медицинскими препаратами, который РФ доставила в Штаты, был полностью оплачен американской стороной.

Заявление МИДа России передаёт агентство "РИА Новости".

В ведомстве сообщили, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций. Столько же — американская сторона. В российском министерстве уверены — если Россия попросит, то США также окажет гуманитарную помощь.

Также в МИДе добавили, что готовы сотрудничать в области борьбы с распространением коронавируса.

Ранее мы сообщали, что США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование.

Видео: Youtube/ With Josh Post